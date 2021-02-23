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İrem Derici, yeni sevgilisiyle Clubhouse'da tanıştı

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Ünlü popçu İrem Derici'nin Clubhouse'da tanıştığı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İrem Derici, yeni sevgilisiyle Clubhouse'da tanıştı

Ünlü popçu İrem Derici'nin Clubhouse'da tanıştığı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, oyuncu Emre Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı. Derici, Çok Güzel Haraketler 2'de rol alan oyuncu Emre Aslan ile son dönemin popüler sosyal medya platformu Clubhouse'da tanıştı. 

Müzikle de ilgilenen Aslan'ın İrem Derici'nin desteğiyle albüm çıkaracağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz günlerde Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla görüntülenen şarkıcı İrem Derici'ye, maske ve mesafe kurallarına uymadığı için para cezası kesilmişti.  Tv100'ün haberine göre, Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Emre Aslan da vardı.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, BKM oyuncusudur ve şu an Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında çeşitli skeçlerde yer almaktadır. Emre Aslan 1998 yılında doğmuştur ve 22 yaşındadır. Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği okuyan genç oyuncu Emre Arslan, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi de almıştır. Emre Aslan, 1.86 boyundadır ve 73 kilodur. Ayrıca Boğa burcudur. 2019'da Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde oynayan Aslan, daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de hem yazdığı hem de oynadığı skeçlerle ilgi çekmektedir. Yılmaz Erdoğan'ın genç çıraklarından biri olan Aslan, yazdığı ve oynadığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazınmıştır.

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