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İş Bankası Gönyeli Şubesi’nde 2 Pozitif Vaka

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İki banka çalışanının PCR testleri pozitif çıktı
İş Bankası Gönyeli Şubesi’nde 2 Pozitif Vaka

Türkiye İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi’nde çalışan iki personelin PCR test sonuçları pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre, pozitif vaka ile temas eden  çalışların hepsinin karantina otelinde olduğu öğrenildi.

Türkiye İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi’nin hafta sonu pozitif çıkan vakalardan sonra ilaçlandığı ve Sağlık Bakanlığı onayı ile açıldığı ifade edildi.

İnternette yayın yapan Gıynık Gazetesi'nin haberine göre Şubenin şu an açık olduğu ve diğer şubelerden gelen yedek ekiple müşterilere hizmet verildiği belirtildi.

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