İş Dünyası Kıskaçta! Mülkiyet davaları ve Giriş yasakları gündemde!

Noyanlar Şirketler Grubu’nun sahibi Ahmet Noyan, Dubai’ye girişte ülkeye alınmadı.

Giriş yasağının, Kıbrıs Rum mallarına izinsiz inşaat ve satış iddialarına dayandığı bildirildi.

Kıbrıslı Türk müteahhit ve Noyanlar Şirketler Grubu’nun sahibi Ahmet Noyan, Dubai’ye giriş yaptığı sırada ülkeye alınmadı.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Noyan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne girişinin yasaklı kişiler listesinde bulunduğu bildirildi. Yasak kararının gerekçesinin, Kıbrıs Rum mallarına izinsiz inşaat yapılması ve bu malların satışıyla ilgili iddialar olduğu öğrenildi.

Kıbrıs’ta tanınan inşaat firmalarından Noyanlar Şirketler Grubu’nun sahibi olan Ahmet Noyan, özellikle İskele bölgesinde gerçekleştirdiği projelerle biliniyor.

Son dönemde Kıbrıs Rum mallarının izinsiz satışıyla ilgili başlatılan hukuki süreçlerde, daha önce Avukat Akan Kürşat gözaltına alınmış, ardından benzer iddialar yabancı uyruklu müteahhit ve emlakçılara da sıçramıştı. Ahmet Noyan’ın Dubai’ye alınmaması, bu zincirin son halkası oldu.