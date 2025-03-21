İskele Bekirpaşa Lisesi'nde Kara Çarşaf ve Takke Krizi!

İskele Bekirpaşa Lisesi'nde dün bir öğrencinin kara çarşaf ile okula gelip sınava girmek istemesi üzerine sınavlar iptal edilmişti.

Bugün ise bir öğrenci yine kara çarşaf ile okula gelirken başka bir öğrenci ise takke ile okula geldi.

Bekirpaşa Lisesi'nde sınavlar yine iptal edildi.

İskele'de tarikat çalışmaları

Uzun süredir İskele'de tarikat ve cemaat yapılanmaları yurt adı altında çalışmalar yürütüyor. Okula kara çarşaf ile gelen çocuğun ailesinin bu tarikat/cemaat yapılanması ile ilişkili olabileceği konuşuluyor.

Kara çarşaf olayının Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişmiş olduğu kılık kıyafet tüzüğü sonrasında yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.