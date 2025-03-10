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İskele Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bölgede yaşayan kadınlara fidan hediye etti

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İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayan kadınlara, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla narenciye fidanı hediye etti.
İskele Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bölgede yaşayan kadınlara fidan hediye etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart Cuma günü başlayan ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun kadınlar günü mesajının yer aldığı fidanların dağıtımı bugün de devam edecek. Toplam  4 bin adet fidanın dağıtılması hedefleniyor.

 

Turunç, tatlı limon, limon, Klemantin ve Orri mandalina fidanları, İskele Belediyesi’nin Kadınlar Günü armağanı olarak İskele ve 21 köyünde yaşayan kadınlara ulaştırılmaya devam ediyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi’nde çalışan 45 kadın personele, hediye çeki armağan etti.  İskele Belediyesi’nde çalışan 45 kadın personel adına ise Kadınlar Günü dolayısıyla İskele Belediyesi önüne limon fidanı dikildi. İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın öncülüğünde gerçekleşen fidan dikimine, İskele Belediyesi’nde çalışan bazı kadın personel de eşlik etti. 

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