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İskele Belediyesi organizesi ile Turnalar köyünde eko gün

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İskele Belediyesi organizesi ile Turnalar köyünde eko gün
İskele Belediyesi organizesi ile Turnalar köyünde eko gün

Turnalar köyünde 6 Mayıs Pazar günü Kırsal Köy etkinliği düzenlenecek.

İskele Belediyesi ile Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için köyde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Dövenle harman yapımı, el değirmeni, yün eğirme, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, dibekte kahve yapımı gibi birçok unutulmaya yüz tutan kültürlerin canlandırılacağı etkinliğin hazırlıkları sürüyor..

Etkinlik komitesi adına BRT İskele bürosuna bilgi veren Gürsoy Pınar, geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutan birçok gelenek ve göreneğin canlandırılacağını kaydederek, kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme derneği Başkanı Mukadder Özyiğit de etkinlikte 70 standın kurulacağını söyleyerek 6 Mayıs Pazar günü herkesi Turnalar köyünde kültürlerin yaşatılmasına ve canlandırılmasına tanık olmaya çağırdı. Hazırlıkları sürdüğü köy sakinleri de gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine değindiler.

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