İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden Karpaz’daki eşek katliamına sert tepki!

Konuyla ilgili Birlikten yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde Karpaz bölgesinde yaşanan eşek katliamı, vicdanları derinden sarsmış ve toplumumuzda büyük bir infial yaratmıştır. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği olarak, bu insanlık dışı vahşeti en sert şekilde kınıyoruz!

Masum hayvanlara yönelik gerçekleştirilen bu acımasız saldırı, yalnızca doğal yaşama değil, toplumumuzun etik ve vicdani değerlerine de ağır bir darbedir.

Yetkilileri, bu korkunç eylemi gerçekleştirenleri en kısa sürede tespit edip adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz. Suçluların hak ettikleri cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız!

Ayrıca hükümeti ve hayvan koruma derneklerini acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Kıbrıs’ın doğal mirası olan Karpaz eşeklerinin korunması için daha etkin önlemler alınmalı ve benzer vahşetlerin bir daha yaşanmaması adına yasal düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.

Yetkililere sesleniyoruz:

Bu vahşeti gerçekleştirenler hak ettikleri cezayı alana kadar konunun peşini bırakmayacağız! Sessiz kalmak suça ortak olmaktır!

Tüm halkımızı, sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı bireyleri bu zulme karşı birleşmeye, doğamıza ve değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.