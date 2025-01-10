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İskele Gençlik Merkezi hayat buluyor

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6 ayda bitecek
İskele Gençlik Merkezi hayat buluyor

İskele Belediyesi'nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi'nin katkılarıyla yapılacak İskele Gençlik Merkezi Tamamlama ve Çevre Düzenleme Projesi Yapım İşleri için çıktığımız ihale süreci tamamlandı.  2024 yılı aralık ayında çıkılan ihaleyi, Kemal Aktunç İnşaat LTD. Şirketi kazandı.

 

İGEM PROJESİ 180 TAKVİM GÜNÜNDE TAMAMLANACAK

İskele Belediyesi, yapımı yasal nedenlerden dolayı bir süredir tamamlanamayan İskele Gençlik Merkezi Tamamlama ve Çevre Düzenleme Projesi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz yıl sonu çıkılan ihale süreci tamamlandı. İhaleyi kazanan Kemal Aktunç İnşaat LTD. Şirketi ile İskele Belediyesi’nde düzenlenen törenle sözleşme imzalandı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kemal Aktunç İnşaat LTD. Şirketi direktörü Kemal Aktunç’un imza attığı sözleşme uyarınca, İGEM Tamamlama ve Çevre Düzenleme Projesi Yapım İşleri projesi için start verildi. 7 gün içerisinde projeye başlayacak şirket, söz konusu projeyi 180 takvim gününde İskele Belediyesi’ne teslim edecek.

 

İskele Belediyesi'nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi'nin katkılarıyla, Kemal Aktunç İnşaat LTD. Şirketi tarafından 180 takvim gününde bitirilecek 2. etap projede; mevcut bina inşaatının tamamlanması, elektrik ve mekanik işler, trafo ve jeneratör odası binası ile su deposu binasının yapılması ve çevre düzenleme işleri yer alıyor.

 

SADIKOĞLU: GENÇLİĞE HAYIRLI OLSUN

İmza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yasal nedenlerden dolayı yapımı tamamlanamayan İskele Gençlik Merkezi’nin yapımının başlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İskele Belediyesi olarak gençliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, yapımı 180 takvim gününde tamamlanacak ve içerisinde kütüphane, çok amaçlı salon, amfi, kafeterya gibi alanda gençliğe hizmet verecek, etkinlik ve faaliyetlerin yapılabileceği İGEM’in gençliğe şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

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