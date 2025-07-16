İskele-Lefkoşa yolunda kaza, 3 yaralı

İskele-Lefkoşa yolunda meydana gelen zincirleme kaza, bölgede büyük paniğe neden oldu. İki kamyon ve bir salon aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

İskele-Lefkoşa yolunda meydana gelen zincirleme kaza, bölgede büyük paniğe neden oldu. İki kamyon ve bir salon aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, İskele'den Lefkoşa yönüne doğru seyreden iki kamyonun çarpışmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle önde seyreden salon tipi araç kamyonlardan birine çarparak kullanılmaz hale geldi.

Yaralanan üç kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ciddi trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.