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İskele Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kıbrıslı Türk Baba-Oğul Tutuklandı

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Bir emlak şirketinin direktörü Z.U. ile kurucusu A.U., “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” gerekçesiyle bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, her iki zanlı için birer gün tutukluluk kararı verdi.
İskele Soruşturmasında Yeni Gelişme: Kıbrıslı Türk Baba-Oğul Tutuklandı

İskele’de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasıyla başlayan soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.

Bir emlak şirketinin direktörü Z.U. ile kurucusu A.U., “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” gerekçesiyle bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, her iki zanlı için birer gün tutukluluk kararı verdi.

Polis, 19 Temmuz’da başlatılan soruşturmada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen bir araçta, 1974 sonrası KKTC vatandaşlarına ait tapu verilerinin bulunduğunu ve bu belgeler üzerinde söz konusu emlak şirketine ait kaşe ile A.U.'nun imzasının tespit edildiğini açıkladı.

Tahkikat memuru Mustafa Yokuşoğlu, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak, dosya, bilgisayar, telefon ve belleğe inceleme amaçlı el konulduğunu bildirdi.

Söz konusu baba-oğulun, 5 Kıbrıslı Rum’un “askeri yasak bölgeyi ihlal” ve “kişisel verileri izinsiz elde etme” gerekçeleriyle tutuklanmasına yol açan olaylarla doğrudan bağlantılı oldukları düşünülüyor.

Soruşturma sürüyor.

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