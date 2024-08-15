İskele’de Alacak Tartışması Kanlı Bitti: Keserle Saldırıya Uğrayan Kişi Hastanelik Oldu

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele'de yaşanan bir olay, alacak verecek tartışmasının şiddete dönüşmesiyle kanlı sonuçlandı. Ü.U. (40), kalmakta olduğu lojmanda, C.O. (43) ile aralarında çıkan tartışmada kontrolünü kaybederek, eline aldığı keserle C.O.’nun başına vurdu. Saldırı sonucu C.O. ciddi şekilde yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavinin ardından C.O. taburcu edilirken, olayın faili Ü.U. polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bu tür şiddet olaylarının bölgede endişe yarattığı bildirildi