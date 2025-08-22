İskele'de bıçaklama...

Olay, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında İskele’de bir ikametgah içerisinde yaşandı. Aynı evde kaldıkları öğrenilen G.Ç. (37) ile M.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, G.Ç.’nin mutfaktan aldığı bıçakla M.S.’yi sol omuzundan yaraladığı bildirildi.
Olayın ardından bölgeye çağrılan polis ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında zanlı G.Ç.’yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.
Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
