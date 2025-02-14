İskele’de Bir Evde Yangın Çıktı

13 Şubat 2025 tarihinde saat 11.50 sıralarında, İskele’de Vedat Cihan Sokak üzerinde bulunan bir evin mutfağında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının ocak fırınındaki gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülüyor.
Yangın nedeniyle mutfakta bulunan bir ocak, aspiratör ve mutfak dolapları kısmen yanarak hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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