İskele'de Çevre Skandalı: Vidanjör Atıkları Gelişigüzel Boşaltılıyor!

İskele’de çevre kirliliği alarm veriyor. Yurttaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan incelemeler, vidanjör atıklarının çöp toplama alanlarına ve ova yollarına gelişigüzel boşaltıldığını ortaya çıkardı.

İskele, 2 Eylül 2024 - İskele’de çevre kirliliği alarm veriyor. Yurttaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan incelemeler, vidanjör atıklarının çöp toplama alanlarına ve ova yollarına gelişigüzel boşaltıldığını ortaya çıkardı. Yerel yetkililer, sorunun farkında olduklarını ancak gerekli adımları henüz atmadıklarını kabul etti.

Bugün İskele çöp toplama alanına yapılan bir ziyaret sırasında, bir aracın vidanjör atıklarını boşalttığı anlar kameralara yansıdı. Yapılan araştırmalara göre, Long Beach bölgesinden gelen atık miktarı, İskele köylerinden gelen atık miktarının altı katı seviyesinde.

Bölgedeki vatandaşlar, çevre felaketine davetiye çıkaran bu durumun çözülmesi için yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor. Atık yönetiminde yaşanan bu ihmalkarlık, yalnızca çevreyi değil, halk sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor.

Sorunun daha da büyümesini önlemek için, arıtma tesisi bulunmayan sitelerin tespit edilip, arıtma yapma zorunluluğu getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, mevcut paket arıtma sistemlerinin düzenli bakım ve işletmelerinin yapılması ve Çevre Yasası standartlarına uygunluğun ölçülmesi için sıkı denetimlerin şart olduğu vurgulanıyor.

Ancak, bölgede arıtma tesisleri inşa etmek ve altyapıyı güçlendirmek adına gerekli adımların atılması için yapılan çağrılara rağmen, yetkililerden henüz somut bir adım gelmiş değil.

"Yatırımlar denetimsiz, çevre felaketine davetiye çıkarılıyor"

Uzmanlar, bölgede çevre mevzuatına uygun olmayan yatırımların kontrolsüz bir şekilde izinlendirildiğine dikkat çekiyor. Çevre ve insan sağlığı açısından büyük riskler taşıyan bu durum, daha büyük felaketlere zemin hazırlıyor.

Meclis kürsüsünden aylar önce bölgesel arıtma tesislerinin yapılabilmesi için gerekli yasa değişikliklerinin hazırlanması ve kaynak yaratılması gerektiği ifade edilmesine rağmen, hükümetin bu konuda sessiz kalması tepkilere yol açıyor.

Vatandaşlar Yetkililere Sesleniyor: "Çevre Felaketiyle Karşı Karşıyayız!"

İskele halkı, "Çevre felaketiyle karşı karşıyayız" diyerek yetkililere sesleniyor ve acil önlemler alınmasını istiyor. "Pislikten de, çevre felaketinden de, yayılma riski olan hastalıklardan da korkmayın! Yörüyün!" sözleriyle yetkililere çağrı yapılıyor.

Bölgenin daha fazla zarar görmemesi ve halk sağlığının korunması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi bekleniyor.

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama;

Bugün İskele'deydik. Yurttaşlarla sohbette öne çıkan konulardan biri vidanjör atıklarıydı. Çöp toplama alanına, hatta zaman zaman ova yollarına boşaltıldığını söylediler. Kalktık, çöp toplama alanına gittik.

Tesadüf bu ya, tam da o sırada bir araç boşaltma işlemini gerçekleştiriyordu. Bölgedeki yetkili makamları aradım. Long Beach bölgesinden gelen atık, İskele köylerinden gelenin altı katıymış. Herkes her şeyin farkında!

Peki o bölgede arıtma tesisi bulunmayan siteler tespit edilip arıtma yapma zorunluluğu getirildi mi? Paket arıtmaların bakımları ve işletmeleri eksiksiz gerçekleştiriliyor mu? Çevre Yasası standartlarına uygunluğu ölçmek için düzenli analizler yapılıyor mu?

Bu soruların yanıtları "evet" değil belli ki! Altyapı falan dinlemeden izinlendirilen yatırımlar. Bölgenin kaldırmayacağı bir nüfus akışı. Çevre mevzuatına uygun olmayan işler, denetimsizlik. Ve çöp toplama alanına ya da oraya buraya gelişigüzel boşaltılan vidanjör atıkları...

Kalkındığı sanılan ama pislikte boğulan, çevre felaketiyle karşı karşıya bırakılan bir bölge.

Aylar aylar önce, Meclis kürsüsünden, yasa değişikliğini hazırlayın, bölgesel arıtma tesislerinin yapılabilmesi için gerekli kaynağı yaratalım dediğimizde, "tamam hazırlayacağız" diyen "hükumet"ten hala tık yok bu arada.

"Yörüyün da gorkmayın" ha! Pislikten de, çevre felaketinden de, yayılma riski olan hastalıklardan da korkmayın! Yörüyün!