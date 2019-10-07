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İskele'de düzenlenen Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek oldu

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İskele'de düzenlenen Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek oldu
İskele'de düzenlenen Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek oldu

06/10/2019 tarihinde İskele Atış Poligonunda yapılan Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. bu özel günde poligona katılan , destek veren tüm sporculara ve katılımcılara teşekkur ederız. İskele avclık Atıcılık kulübü sporcularından Mehmet kızıltan ( avcı A 1. si ) , Birtan Ketenoğlu ( avcı A 2. si ) , Yahya guden ( vetaran 2 . si ) ve Ertan Gülersoy ( veteran 3 sü ) gonulden kutlar basarılarının devamını dileriz.

sonuçlar

Bayanlar :
1- Özlem Yorgancıoğlu
2- Jülide Güden
3- Cemaliye Erkan

Avcı A :

1- Mehmet Kızıltan
2- Birtan Ketenoğlu
3- Mesut Parlaktepe

Avcı B :

1- Ahmet Bardak
2- Ercan Kahraman
3- Mehmet Erkan

Atıcı :

1- Halil Şaban
2- Tahir Akancan
3- Ahmet Tatlıses

Veteran :

1- İsmet Pire
2- Yahya Güden
3- Ertan Gülersoy

Genç

1- Okcan Yorgancıoğlu
2- Hasan Sunisi
3- Berke Sunisi

 

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