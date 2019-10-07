İskele'de düzenlenen Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek oldu

06/10/2019 tarihinde İskele Atış Poligonunda yapılan Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. bu özel günde poligona katılan , destek veren tüm sporculara ve katılımcılara teşekkur ederız. İskele avclık Atıcılık kulübü sporcularından Mehmet kızıltan ( avcı A 1. si ) , Birtan Ketenoğlu ( avcı A 2. si ) , Yahya guden ( vetaran 2 . si ) ve Ertan Gülersoy ( veteran 3 sü ) gonulden kutlar basarılarının devamını dileriz.
sonuçlar
Bayanlar :
1- Özlem Yorgancıoğlu
2- Jülide Güden
3- Cemaliye Erkan
Avcı A :
1- Mehmet Kızıltan
2- Birtan Ketenoğlu
3- Mesut Parlaktepe
Avcı B :
1- Ahmet Bardak
2- Ercan Kahraman
3- Mehmet Erkan
Atıcı :
1- Halil Şaban
2- Tahir Akancan
3- Ahmet Tatlıses
Veteran :
1- İsmet Pire
2- Yahya Güden
3- Ertan Gülersoy
Genç
1- Okcan Yorgancıoğlu
2- Hasan Sunisi
3- Berke Sunisi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.