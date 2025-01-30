İskele'de gündüz vakti oyuncak tabanca çekti! Tutuklandı...

İskele’de kamuya açık bir yer olan Makenzi Halk Plajı yürüyüş yolunda dün saat 15.00 sıralarında O.G.(E-27) 229 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı bir şahsa gösterip iki kez tetiğe bastıktan sonra, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.