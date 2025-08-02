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İskele’de İnşaatta İş Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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01 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında İskele’de yapımı süren bir inşaatta meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
İskele’de İnşaatta İş Kazası: 1 Kişi Yaralandı

01 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında İskele’de yapımı süren bir inşaatta meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Asansör boşluklarının kazı çalışmaları sırasında, yukarıdan kopan bir toprak parçası yaklaşık 2 metre derinlikte kazı yapan İlmyrat CHARYYEV (E-28)’in üzerine düştü. Olayda yaralanan CHARYYEV, İtfaiye ekipleri tarafından inşaat çukurundan çıkarıldıktan sonra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sağ ayağında kırık tespit edilen işçi, tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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