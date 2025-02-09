İskele'de, Kadın birlikte yaşadığı Erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!

İskele Long Beach’te, M.K. (K-41), birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.’yi (E-42) “kendisini darp ettiği” gerekçesiyle, bıçakla yüzünden yaraladı. M.K, tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında, İskele Long Beach’te, bir ikametgah içerisinde, M.K. (K-41) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G. (E-42) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, kendisini darp ettiği gerekçesiyle, ikametgah içerisinden aldığı bıçak ile M.G.’nin giymekte olduğu ceketi delip hasara uğrattıktan sonra, konu bıçağı M.G.’nin yüzüne doğru gelişigüzel salladığı sırada yanak ve sol kaş bölgesinden konu şahsı yaralayıp vahim zarara uğrattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.