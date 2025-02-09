  • BIST 9951.65
  • Altın 3306.954
  • Dolar 35.9379
  • Euro 37.1261
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGazze'de beşinci esir takası: 183 Filistinli serbest bırakılacak

İskele'de, Kadın birlikte yaşadığı Erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!

» »
İskele Long Beach’te, alkollü olduğu belirtilen M.K. (K-41), tartışma yaşadığı birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.’yi (E-42) bıçakla yüzünden yaraladı. Olay sonrası M.K. tutuklanırken, soruşturma sürüyor.
İskele'de, Kadın birlikte yaşadığı Erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!

İskele Long Beach’te, M.K. (K-41), birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.’yi (E-42) “kendisini darp ettiği” gerekçesiyle, bıçakla yüzünden yaraladı. M.K, tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında, İskele Long Beach’te, bir ikametgah içerisinde, M.K. (K-41) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G. (E-42) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, kendisini darp ettiği gerekçesiyle, ikametgah içerisinden aldığı bıçak ile M.G.’nin giymekte olduğu ceketi delip hasara uğrattıktan sonra, konu bıçağı M.G.’nin yüzüne doğru gelişigüzel salladığı sırada yanak ve sol kaş bölgesinden konu şahsı yaralayıp vahim zarara uğrattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.K. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti13 Ocak 2025 Pazartesi 18:07
  • Kilitkaya Köyü’nde, ava kapalı günde tüfek ve fişek taşıyan iki kişi tutuklandı12 Ocak 2025 Pazar 14:11
  • İskele Gençlik Merkezi hayat buluyor10 Ocak 2025 Cuma 15:55
  • İskele'de elektrik kesintisi08 Ocak 2025 Çarşamba 19:18
  • İskele’de “27 Aralık Atatürk Koşuları” 9 Ocak’ta koşulacak03 Ocak 2025 Cuma 20:04
  • İskele’de gümrüksüz 17 elektronik sigara ele geçirildi29 Aralık 2024 Pazar 12:58
  • İskele’de Şehitleri Anma Gecesi düzenlendi25 Aralık 2024 Çarşamba 18:38
  • İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi25 Aralık 2024 Çarşamba 14:33
  • İskele Boğaz’da Köpek Saldırısı: 29 Yaşındaki Kadın Yaralandı25 Aralık 2024 Çarşamba 14:12
  • 26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı16 Aralık 2024 Pazartesi 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti