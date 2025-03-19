İskele’de Kültür ve Sanat Dolu Gece: Kahveler İçildi, Maniler Keyifle Dinlendi

İskele Belediyesi’nin düzenlediği 14. Kültür & Sanat Günleri, 18 Mart akşamı kahve ve halk edebiyatı tutkunlarını bir araya getiren iki özel etkinlikle renklendi.

KAHVELER İÇİLDİ, MANİLER KEYİFLE DİNLENDİ

14. KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ 2 ÖZEL PROGRAMLA DEVAM ETTİ

‘GAVE KEYFİ’NDE OZA, SULTAN VE ÖZERLAT KAHVELERİ STANT KURDU

7’DEN 70’ E HERKES KIBRIS MANİLERİ GECESİNDE BULUŞTULAR

İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri dün (18 Mart) akşam iki özel programla devam etti. İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki ‘Gave Keyfi’ etkinliğinde kahveler keyifle yudumlanırken, İskele AKM’deki 7’den 70’e ‘Kıbrıs Manileri Gecesi’ halk edebiyatına ilgi duyan herkes tarafından dikkatle dinlendi.

‘GAVE KEYFİ’NDE OZA, SULTAN VE ÖZERLAT KAHVELERİ STANT KURDU

14. Kültür&Sanat Günleri dün (akşam) iki ayrı etkinlikle devam etti. Oza, Sultan ve Özerlat Kahvelerinin katkılarıyla İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenen Kahve (GAVE) Keyfi 18.15-19:15 saatleri arasında gerçekleşti. Etkinlikte kahveler ücretsiz ikram edildi.

7’DEN 70’ E HERKES KIBRIS MANİLERİ GECESİNDE BULUŞTULAR

Ücretsiz kahve ikramının yapılacağı gecenin devamı ise İskele AKM’de Kıbrıs Manileri Gecesiyle devam etti. 7’den 70’e katımın olduğu etkinlikte, Kemal Latif ve Grubu (Bülent Çınarlılı ile Zeren Tural) Zehra Ekmekçi ve Emine Güder, sözlü Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli parçası maniler ile dinleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Etkinlikte İskele Belediyesi küçükler halk dansları topluluğu ile İskele Maarif Anaokulu öğrencileri de hünerlerini sergilediler. Etkinliğe İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece, Hanife Demir ile Sefa Kurukafa’nın yanı sıra İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın, İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da katıldı.

Gecenin sonunda manileriyle Kültür&Sanat Günlerini ölümsüzleştiren Kemal Latif ve Grubu’na, Zehra Ekmekçi ve Emine Güder’e teşekkür plaketi taktim edildi.