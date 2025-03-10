İskele’de Kültür ve Sanat Şöleni: 14. Kültür&Sanat Günleri Sunay Akın ile Başladı

KÜLTÜR&SANATIN KALBİ İSKELE’DE ATACAK

İSKELE BELEDİYESİ 14. KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ SUNAY AKIN GÖSTERİSİ İLE BAŞLADI

7 MART’TA BAŞLAYAN ETKİNLİKLER 28 MART’A KADAR SÜRECEK

SADIKOĞLU: KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ BİZLERİ ORTAK DUYGULARDA BULUŞTURUYOR

FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILAN 5 GENCE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kültür ve Sanatın kalbi İskele’de atıyor, renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor sloganıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri dün (7 Mart) akşam düzenlenen törenle başladı. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayan ve 28 Mart’a kadar devam edecek. Kültür&Sanat Günlerinin açılış konuğu ise sanatçı Sunay Akın oldu. İskele AKM’de yoğun bir katılımla gerçekleşen, izleyicilerin bir bölümünün dışarıya kurulan LED ekran üzerinden izlediği gösteri, büyük alkış aldı. Açılışta ayrıca, İSKELE temalı düzenlenen 15-25 yaş arası gençlerin katıldığı ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları da açıklandı.

İSKELE BELEDİYESİ 14. KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ BAŞLADI

İskele Belediyesi’nin bu yıl 14.’sünü düzenlediği Kültür&Sanat Günleri dün (7 Mart) başladı. İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki açılış töreni ile başlayan Kültür&Sanat Günleri 28 Mart’a kadar devam edecek. Açılışa eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, meclis üyeleri Ahmet Orun, İldeniz Elbasan Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz, Kubilay Aşık, Zekiye Gece, Hanife Demir, Sefa Kurukafa ile İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın ve Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da eşlik etti. Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu temsilen Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, muhtarlar, iskele ve bölge halkının yanı sıra birçok bölgeden sanatsever katıldı. İskele Belediyesi Kültür Evi önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 2 ayrı dans gösterisiyle geceye renk kattı.

SADIKOĞLU: KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ BİZLERİ ORTAK DUYGULARDA BULUŞTURUYOR

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sanatı ve kültürü bir araya getiren, 7’den 70’ e herkesi ortak duygularda buluşturan Kültür Sanat Günlerinin açılışını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü de ilke edindiklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, kültür ve sanatı sosyal sorumluluk projemlerinin en başına yerleştirmenin yanı sıra kendi markasını yaratan İskele’de hep daha iyisini ve daha güzelini halka sunmayı görev edindiklerinin de altını çizdi. İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günlerimiz 7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ve dopdolu içeriğiyle 7’den 70’e herkese hitap edeceğini de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, halkı da 28 Mart’a kadar sürecek ve ücretsiz gerçekleşecek tüm etkinliklere davet etti.

EMİROĞULLARI, ETKİNLİĞİN DÜZENLENMESİNDE KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yurtdışında olması sebebiyle açılışa Ataoğlu’nu temsilen katılan Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da konuşmasında bölgelerin turizm konusunda canlanması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İskele Belediyesi 14. Kültür Sanat Günlerinin hayırlı olmasını da temenni eden Emiroğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILAN 5 GENCE PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

İskele Belediyesi, Kültür&Sanat Günleri kapsamında, İskele’nin güzelliklerini ve tarihini konu alan 15-25 yaş arasındaki gençlerin katılarak sanatsal yeteneklerini sergilediği Ödüllü Fotoğraf Yarışması da dün akşam ki açılışta sonuçlandı. 5 gencin katıldığı fotoğraf yarışmasında 5 gence de teşvik ödülü olarak 7500 TL’lik nakit para ödülünün yanı sıra teşekkür belgeleri taktim edildi. Aslı Okumuş, Gözde Nur, Ali İhsan Kulpcu, Zeynep Demir ve Mustafa Taygun’a ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Jüri Başkanı Mehmet Uluhan tarafından taktim edildi. Öte yandan 5 gencin çekmiş olduğu fotoğraflar da İskele Belediyesi Kültür Evi Önünde sergilenmeye başladı.

SUNAY AKIN AYAKTA ALKIŞLANDI

İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki açılışın tamamlanmasının ardından sanatçı Sunay Akın’ın gösterisi için İskele AKM’ye geçildi. Yoğun bir katılımın olduğu gösteriye yer kalmadığı için giremeyen sanatseverler, halkın yoğun katılımının olacağı öngörüsünden hareketle İskele AKM önüne kurulan LED ekran üzerinden takip edildi. Şair, yazar, araştırmacı, tiyatro oyuncusu, sanatçı Sunay Akın Sahnede kaldığı süre boyunca kendine has üslubuyla dikkatle takip edildi. Keyifli anlatımıyla dinleyenleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkararak Sunay Akın, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Sunay Akın açılış öncesi ziyaret ettiği İskele’de İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de ziyaret etti.

7 MART’TA BAŞLAYAN ETKİNLİKLER 28 MART’A KADAR SÜRECEK

İskele Belediyesi 14. Kültür&Sanat Günleri Dopdolu içeriği ile 7-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 7’den 70’e herkesin düşünüldüğü Kültür&Sanat Günlerinde çocuklar için özel etkinliklerin yanı sıra yetişkinler için de bir dizi etkinlik yer alacak. Tüm etkinlikler ücretsiz takip edilebilecek.