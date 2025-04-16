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İskele’de Kumarhane denetimi!

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Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
İskele’de Kumarhane denetimi!

İskele Polis Müdürlüğü dün gece sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, asayiş denetimleri kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, toplam 930 araç sürücüsü kontrol edildi ve 50’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 62’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 135 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 13 araç ise trafikten men edildi.

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