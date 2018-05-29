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İskele’deki Çocuk Şöleni iptal edildi

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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 31 Mayıs Perşembe günü bu yıl 20.’sini düzenleyeceği Çocuk Şöleni programını iptal etti.
İskele’deki Çocuk Şöleni iptal edildi

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 31 Mayıs Perşembe günü bu yıl 20.’sini düzenleyeceği Çocuk Şöleni programı, İskele’nin sevilen ve sayılan isimlerinden Emine- Cantaş Kunduracı çiftinin torunu, Ercan Kunduracı’nın kıymetli oğlu, İskele Belediye personeli Ali Kunduracı’nın da yeğeni 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın vefatından ötürü iptal edildi.

Belediye Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “7 yaşındaki yavrumuz Ercan Kaya Kunduracı’ya Allah’tan rahmet yaslı ailesine, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi

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