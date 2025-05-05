İskele'deki Şüpheli Ölümde Cinayet İhtimali Gündemde

4 Nisan’da İskele’deki evinin mutfağında ölü bulunan 43 yaşındaki Yıltan Aykan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Olay yerinde şüpheli durumlar tespit eden polis, ölümün ardından cinayet şüphesiyle hareket ediyor.

O Gün Evde Beraber Oldukları Belirlendi

Aykan’ın ölüm günü evde birlikte bulunduğu tespit edilen Berkem İnanır, polis tarafından tutuklandı. Zanlının, Aykan fenalaştığında panikleyerek ‘112’ acil sağlık hattını aramadan evden ayrıldığı belirlendi. İnanır, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Uyuşturucu ve Alkol Tespit Edildi

Olay yerinden alınan örnekler doğrultusunda Aykan’ın kanında uyuşturucu bulunduğu bildirildi. Aynı şekilde zanlı Berkem İnanır’dan alınan kan örneklerinde de hem uyuşturucu hem alkol tespit edildi. Evin salonunda bulunan ve içinde uyuşturucu kalıntısı olduğu değerlendirilen sigara izmaritleri emare olarak kayda geçirildi.

Şüpheli Detaylar: Battaniye ve Yastık

Polis, Aykan’ın yerde yatar halde, üzeri battaniyeyle örtülü ve başının altına yastık konmuş vaziyette bulunmasının olağan dışı ve şüpheli olduğunu ifade etti. İlk etapta darp ve cebir izine rastlanmasa da olayın cinayet olasılığı göz ardı edilmiyor.

İfade ile Telefon Kayıtları Uyuşmuyor

Zanlı Berkem İnanır’ın ifadesi ile elde edilen telefon dökümleri arasında ciddi çelişkiler olduğu ortaya çıktı. Zanlının saat 06.00’da evden ayrıldıktan sonra Sinem Evcimen’i aradığı belirlenirken, polise verdiği ifade bu bilgiyle örtüşmüyor.

"Öksürüp Yığıldı, Korktum Kaçtım"

Polise yeniden ifade veren İnanır, Aykan’ın mutfakta önce şiddetli şekilde öksürdüğünü, sonra kollarına yığıldığını, nefes almadığını ve nabzının atmadığını fark ettiğini, korkup müdahale etmeden evden ayrıldığını söyledi. Üzerini battaniyeyle örttüğünü, başının altına yastık koyduğunu da itiraf etti.

Soruşturma Derinleşiyor

Polis, olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmekte olduğunu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni gelişmelerin beklendiğini belirtti. Aykan’ın zamanında tıbbi müdahale alsaydı yaşayıp yaşayamayacağı ise önemli bir soru işareti olarak duruyor.