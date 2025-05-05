  • BIST 9127.63
  • Altın 4110.018
  • Dolar 38.5577
  • Euro 43.7161
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze'ye askeri operasyonunu genişletiyor: Planla ilgili neler biliniyor?

İskele'deki Şüpheli Ölümde Cinayet İhtimali Gündemde

» »
Aykan Evinde Ölü Bulunmuştu
İskele'deki Şüpheli Ölümde Cinayet İhtimali Gündemde

4 Nisan’da İskele’deki evinin mutfağında ölü bulunan 43 yaşındaki Yıltan Aykan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Olay yerinde şüpheli durumlar tespit eden polis, ölümün ardından cinayet şüphesiyle hareket ediyor.

O Gün Evde Beraber Oldukları Belirlendi

Aykan’ın ölüm günü evde birlikte bulunduğu tespit edilen Berkem İnanır, polis tarafından tutuklandı. Zanlının, Aykan fenalaştığında panikleyerek ‘112’ acil sağlık hattını aramadan evden ayrıldığı belirlendi. İnanır, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Uyuşturucu ve Alkol Tespit Edildi

Olay yerinden alınan örnekler doğrultusunda Aykan’ın kanında uyuşturucu bulunduğu bildirildi. Aynı şekilde zanlı Berkem İnanır’dan alınan kan örneklerinde de hem uyuşturucu hem alkol tespit edildi. Evin salonunda bulunan ve içinde uyuşturucu kalıntısı olduğu değerlendirilen sigara izmaritleri emare olarak kayda geçirildi.

Şüpheli Detaylar: Battaniye ve Yastık

Polis, Aykan’ın yerde yatar halde, üzeri battaniyeyle örtülü ve başının altına yastık konmuş vaziyette bulunmasının olağan dışı ve şüpheli olduğunu ifade etti. İlk etapta darp ve cebir izine rastlanmasa da olayın cinayet olasılığı göz ardı edilmiyor.

İfade ile Telefon Kayıtları Uyuşmuyor

Zanlı Berkem İnanır’ın ifadesi ile elde edilen telefon dökümleri arasında ciddi çelişkiler olduğu ortaya çıktı. Zanlının saat 06.00’da evden ayrıldıktan sonra Sinem Evcimen’i aradığı belirlenirken, polise verdiği ifade bu bilgiyle örtüşmüyor.

"Öksürüp Yığıldı, Korktum Kaçtım"

Polise yeniden ifade veren İnanır, Aykan’ın mutfakta önce şiddetli şekilde öksürdüğünü, sonra kollarına yığıldığını, nefes almadığını ve nabzının atmadığını fark ettiğini, korkup müdahale etmeden evden ayrıldığını söyledi. Üzerini battaniyeyle örttüğünü, başının altına yastık koyduğunu da itiraf etti.

Soruşturma Derinleşiyor

Polis, olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmekte olduğunu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni gelişmelerin beklendiğini belirtti. Aykan’ın zamanında tıbbi müdahale alsaydı yaşayıp yaşayamayacağı ise önemli bir soru işareti olarak duruyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İlk ana arılar üretildi25 Nisan 2025 Cuma 13:56
  • Sendikalardan Bekirpaşa Lisesi’ne Dayanışma Ziyareti22 Nisan 2025 Salı 10:25
  • Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmenlere tehdit!18 Nisan 2025 Cuma 14:30
  • İskele’de Kumarhane denetimi!16 Nisan 2025 Çarşamba 11:25
  • Gaziveren ve İskele’de elektrik kesintisi15 Nisan 2025 Salı 08:21
  • İskele'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm Aykan hayata gözlerini kapadı!14 Nisan 2025 Pazartesi 17:43
  • İş Dünyası Kıskaçta! Mülkiyet davaları ve Giriş yasakları gündemde!14 Nisan 2025 Pazartesi 09:01
  • Karpaz'da alkollü sürücü kaza yaptı!13 Nisan 2025 Pazar 11:17
  • Çavuşoğlu: İnanç bir haktır, saygı bir zorunluluk10 Nisan 2025 Perşembe 08:58
  • İskele'de bu kez Okul Aile Birliği Gericiliğe Geçit Yok Eylemi Yaptı!10 Nisan 2025 Perşembe 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti