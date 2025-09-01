  • BIST 11274.57
İskeleli Gençlerden “Otonom Haşereyle Mücadele Dronu” Başarısı

İskeleli Gençlerden “Otonom Haşereyle Mücadele Dronu” Başarısı
İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) ile Telsim’in ana sponsorluğunda, Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) çatısı altında yürütülen Robotik Kodlama Eğitimi Projesi, tarımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başkan Serkan Kırmızı liderliğinde ve eğitmen Emre Rıfat Yıldız eşliğinde gençlerin geliştirdiği “Otonom Haşereyle Mücadele Dronu”, başarılı saha testleriyle dikkat çekti.

Donanım testleri tamamlanan dron, ilk saha uçuşlarında sorunsuz performans gösterdi. Proje ekibi şimdi, yapay zekâ destekli haşere tanıma yazılımı geliştirme aşamasına geçti. Bu adım, dronun tarımsal alanlarda haşereyi otonom şekilde tespit edip çevre dostu mücadele yöntemleri sunmasını sağlayacak.

2-e1756705709550.jpegTelsim’den güçlü teknoloji desteği

Projenin ana sponsoru olan Telsim, altyapı desteğiyle kritik bir rol üstlendi. Veri aktarımı, gerçek zamanlı iletişim ve kontrol sistemleri, Telsim’in teknolojik katkısıyla daha güvenilir ve etkin şekilde çalışıyor. Bu sayede geliştirilen dron, hem eğitimsel hem de pratik alanda güçlü bir model olarak öne çıkıyor.

Gençler geleceğin teknolojilerini öğreniyor

Proje kapsamında yer alan gençler; mekatronik, bilgisayarlı görme, yazılım geliştirme ve yapay zekâ alanlarında uygulamalı deneyim kazanıyor. Bu deneyim, hem bölgedeki gençlerin nitelikli eğitim almasına katkı sağlıyor hem de tarımda yenilikçi çözümler için somut bir örnek oluşturuyor.

Tarıma çevreci bir katkı

“Otonom Haşereyle Mücadele Dronu”, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre dostu tarım uygulamalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında yapay zekâ yazılımı tamamlanarak dron, gerçek tarım alanlarında ileri saha testlerine çıkacak.

Model haline gelecek

Tüm test süreci belgelenip analiz edilerek proje, gelecekte diğer eğitim kurumları ve yerel paydaşlarla paylaşılabilecek bir referans model haline getirilecek. Böylece İskeleli gençlerin geliştirdiği teknoloji, Kıbrıs’ın tarım sektöründe sürdürülebilir bir örnek olarak geniş kitlelere ulaşacak.

