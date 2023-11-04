İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi’de bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Bombalama sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

İsrail gün içinde Şifa Hastanesi'nin bahçesinde Refah Sınır Kapısı'na yaralı götürmeye hazırlanan ambulans konvoyunu vurmuş, Endonezya Hastanesi'ni hedef almış, sabah saatlerinde de Kudüs Hastanesi'ni bombalamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.