İsrail Gazze'ye 'geniş çaplı' hava saldırıları başlattı, yüzlere kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik en geniş çaplı hava saldırılarını düzenliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 220 Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze İçişleri Bakan Yardımcısı ve bölgedeki en üst düzey Hamas güvenlik yetkilisi Mahmud Ebu Vafah'ın düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü bildirildi.

Gazze sivil savunma ajansı, ölenler arasında çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlı olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, Ramazan ayında gerçekleşen saldırılar sırasında birçok Filistinlinin sahur yaptığını anlattı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın, İsrail ordusuna Hamas'a karşı "güçlü bir eylem" talimatı verildiği belirtildi.

Saldırıların, "Hamas'ın rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmesinin yanı sıra ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff ve arabuluculardan aldığı hiçbir öneriyi kabul etmemesi" üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Buna göre saldırı planı hafta sonu onaylandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon, Hamas'ı tüm rehineleri serbest bırakması konusunda uyardı ve "düşmanlarımıza merhamet göstermeyeceğiz" dedi.

Hamas, buna İsrail'i ateşkes anlaşmasını bozduğu için ihanetle suçlayarak yanıt verdi. Ayrıca İsrail'in Gazze'de tutulan rehineleri "belirsiz bir duruma" sürüklediğini söyledi.

Ancak Hamas henüz savaş ilan etmedi, bunun yerine arabulucuları ve BM'yi müdahale etmeye çağırdı.

İsrail ve Hamas arasında üç aşamalı ateşkeste ikinci faza geçilememişti.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in askerlerini Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphi koridorundan Mart başında çekmesi ve savaşı sona erdirmesi, kalan tüm rehinelerin geri verilmesi ve karşılığında daha fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması için müzakereleri yoğunlaştırması gerekiyordu.

Beyaz Saray, İsrail'in bu gece gerçekleşen saldırılarla ilgili Trump yönetimine danıştığını açıkladı.

Arabulucular, ateşkesin ilk aşamasının 1 Mart'ta sona ermesinden bu yana ileriye dönük bir yol bulmaya çalışıyorlar.

ABD, yeni bir rehine takası dahil olmak üzere ilk aşamanın Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.

Ancak müzakerelerle bağlantılı Filistinli yetkili BBC'ye, İsrail ve Hamas'ın Witkoff'un önerdiği planın temel maddelerinde anlaşamadıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki son savaş, Hamas'ın güney İsrail'de çoğunluğu sivil olmak üzere 1.200'den fazla kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi rehin aldığı 7 Ekim 2023'te başladı.

Gazze'de 48 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun çoğu birden fazla kez yerinden edildi.

Binaların yaklaşık yüzde 70'i hasar gördü veya yıkıldı, sağlık, su ve hijyen sistemleri çöktü. Bölgede ağır bir yiyecek, yakıt, ilaç ve sığınak sorunu yaşanıyor.