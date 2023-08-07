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İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da üç Filistinliyi öldürdü

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İsrail güvenlik güçleri, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın kuzeyinde, Cenin mülteci kampına yakın bir bölgede üç Filistinli militanı öldürdüğünü duyurdu.
İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da üç Filistinliyi öldürdü

Filistinli liderler saldırıyı kınadı.

Olaya dair açıklama yapan İsrail ordusu, Filistinli grubun saldırı gerçekleştirmek üzere hareket halinde olduğunu ve arabalarında otomatik tüfeklerin bulunduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güvenlik güçlerinin eyleminden övgüyle söz etti ve “Bizi saldırmaya çalışanlara karşı her yerde ve her an mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Filistinli silahlı gruplar, İsrail saldırısını kınayarak intikam sözü verdi.

Hamas Sözcüsü, “Üç Filistinliyi öldüren düşman, suçlarının bedelini ödemekten kaçamayacak" dedi.

Gazze ve Batı Şeria'da aktif olan İslami Cihad örgütü ise, “Düşman, akılsızlığının ve terörizminin karşılığını güçlü bir direnişle alacak" şeklinde açıklama yaptı.

Cenin kampı, geçen ay İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen büyük bir askeri operasyona sahne oldu. Bu hafta sonu da bölge yeni şiddet olayları yaşandı.

Cuma günü silahlı Yahudi yerleşimciler bir Batı Şeria’daki Filistin köyüne saldırdı. Saldırıda 19 yaşındaki bir Filistinli genç öldürüldü.

İsrail polisi iki yerleşimcinin gözaltına alındığını belirtti. ABD de bu saldırıyı kınadı.

Üç Filistinli gencin Pazar günü Batı Şeria’da öldürülmesinden önce de, Tel Aviv’de bir Filistinli İsrailli bir güvenlik görevlisini öldürdü.

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