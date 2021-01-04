  • BIST 1.495
  • Altın 461,025
  • Dolar 7,3991
  • Euro 9,0674
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020’de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı

» »
İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020’de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı
İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020’de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından hazırlanan raporda, İsrail’in 273 evi yıkması nedeniyle 519’u çocuk olmak üzere 1006 Filistinlinin evsiz kaldığı belirtildi.

Raporda, İsrail makamlarının ayrıca Filistinlilere ait 456 insani amaçlı kullanılan yapıyı yıktığına dikkat çekilerek, 2020’de 7’si çocuk 27 Filistinlinin de İsrail güçlerince vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin 2020’de Filistin köy ve kasabalarına en az 3 bin baskın düzenlediği belirtilen raporda, Filistinlilere ait en az 2 bin 480 evde de arama yaptığı kaydedildi.

Raporda, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik en az 248 saldırı düzenlediği, Filistinlilerin mal ve mülklerine zarar verdiği, en az 3 bin ağacı itlaf ettikleri vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lübnan’da hükümeti protesto eden öğrenciler polisle çatıştı20 Aralık 2020 Pazar 22:33
  • Filistin, ABD İle İlişkilerin Normalleşmesini Bıden'ın Sözlerini Tutmasına Bağladı20 Aralık 2020 Pazar 20:15
  • Afganistan'da Taliban Saldırısında 10 Güvenlik Görevlisi Öldü14 Aralık 2020 Pazartesi 20:30
  • Ermenistan Güçleri, Dağlık Karabağ'da Ateşkesi İhlal Etti13 Aralık 2020 Pazar 14:06
  • İran, muhalif gazeteci Ruhollah Zam'ı idam etti12 Aralık 2020 Cumartesi 20:30
  • Afganistan'da Kadın Gazeteci Ve Aktivist Malalai Meyvand Öldürüldü10 Aralık 2020 Perşembe 14:25
  • Dünya Genelinde Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 80 Milyonu Aştı09 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
  • İran'da Muhalif Gazetecinin İdam Cezası Onandı08 Aralık 2020 Salı 20:15
  • Afganistan'ın Başkentinde Bir Savcı Öldürüldü06 Aralık 2020 Pazar 20:30
  • Gazze'nin İlk Kadın Taksi Şoförü Naile Ebu Cebe, Bölgedeki Ön Yargıları Yıkıyor06 Aralık 2020 Pazar 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti