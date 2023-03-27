İsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

İktidarın tartışmalı yargı düzenlemesi girişiminin protesto edildiği İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümet, Meclis'teki güven oylamalarından geçti. Ülke genelindeki grev ve protestolar ise büyüyor.

Yaşanan yargı krizi nedeniyle iktidar karşıtı protestolara sahne olan İsrail'de, Meclis'te Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet aleyhinde sunulan güven oylamaları sonuçsuz kaldı.

Meclis Başkanı, 120 sandalyeli Knesset'teki ilk oylamada 59 vekilin hükümet lehinde oy verdiğini, 53 parlamenterinse aleyhte oy kullandığını açıkladı. Hükümet ikinci oylamada ise 51'e karşılık 60 oyla onay aldı.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı iddia edilmişti. Ancak Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine bu açıklamayı ertelediği bildirildi.

Netanyahu'nun bu yasal düzenlemeye karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından dün akşam İsrail'de on binlerce protestocu sokaklarda gösteri düzenlemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bu düzenlemenin hayata geçirilmemesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.

Ülke genelinde grev

Tartışmalı düzenlemeye, İsrail'deki farklı meslek grupları da tepkili.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut, düzenlemeye tepki olarak genel grev çağrısında bulundu. Hastadrut, İsrail'de sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi sektörlerde çalışan yaklaşık 800 bin işçiyi temsil ediyor.

İsrail Tabipler Birliği de ülkedeki tüm devlet hastanelerini etkileyecek bir greve gittiklerini duyurdu.

Protestolar kapsamında İsrail'in en büyük uluslararası havalimanı Ben Gurion'da tüm seferler durduruldu. Havalimanı yetkilileri, sadece planlanan inişlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Grev kapsamında İsrail'in Hafya ve Aşdod limanlarında da tüm faaliyetler askıya alındı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

Gallant'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen protestolar kapsamında başta Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen göstericiler, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin planladığı yargı düzenlemesinin İsrail demokrasisini tehdit ettiğini savunuyor.

Netanyahu liderliğindeki hükümet, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran "yargı reformu" planını Ocak ayında kamuoyuna duyurmuştu. Ancak bağımsız yargıyı zayıflattığı ve güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle eleştirilen bu düzenleme, İsrail'de daha önce de 10 hafta boyunca protesto gösterilerine neden olmuştu.

Düzenleme, Başbakan'ın mahkeme kararıyla görevden alınmasını da zorlaştırıyor. Bu değişikliğin, hakkındaki yolsuzluk davası süren Netanyahu'nun işini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Netanyahu ise düzenlemenin seçilmişlerle yüksek yargı arasındaki dengeyi yeniden oluşturmak için gerekli olduğunu öne sürüyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT