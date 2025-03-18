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SON DAKİKAİsrail Gazze'ye 'geniş çaplı' hava saldırıları başlattı, yüzlere kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları: En az 413 kişi öldü

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Hamas, İsrail'in başlattığı hava saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği ve rehinelerin kaderini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.
İsrail'den Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları: En az 413 kişi öldü

Filistinli sağlık görevlilerinin bildirdiğine göre, İsrail'in Salı günü erken saatlerde Gazze'ye düzenlediği kapsamlı hava saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 400'den fazla Filistinli öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Salı sabahı erken saatlerde İsrail Başbakanlık ofisi, orduya Gazze şeridi boyunca Hamas'ı hedef alma talimatı verdiğini bildirdi. Saldırılar Gazze'nin kuzeyi, Gazze Şehri, Deir al-Balah, Han Yunus ve Refah bölgelerinde düzenlendi.

Açıklamada bunun nedeninin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı defalarca reddetmesi ve ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddetmesi olduğu belirtildi. İsrail, 'artan askeri güç' kullanma sözü verdi.

Hamas yaptığı açıklamada son saldırıları kınarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Filistinlilere karşı "provoke edilmemiş bir gerilimi yaratmaktan" sorumlu tuttu.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, "Gazze'ye, savunmasız sivillere ve Filistin halkımıza yönelik hain saldırının sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu tamamen sorumlu tutuyoruz," denildi.

Hamas, saldırıların ateşkesi ihlal ettiği ve rehinelerin kaderini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümeti ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye ve Gazze'deki esirleri bilinmeyen bir kadere maruz bırakmaya karar verdi," denildi.

Saldırılar Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin belirsizliğini koruduğu bir dönemde gerçekleşti. ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaptığı üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması Ocak ayı ortasında başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti.

İkinci aşamaya ilişkin müzakereler henüz sonuçlanmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde İsrail'in Gazze, güney Lübnan ve güney Suriye'ye düzenlediği saldırılarda yerel yetkililere göre en az on kişi öldü.

Hava saldırıları, Gazze ve Lübnan'daki kırılgan ateşkesler sırasında İsrail güçleri tarafından sık sık gerçekleştirilen ve genellikle ölümcül olan saldırıların sonuncusuydu.

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