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İsrail'den gelen kruvaziyer gemisi Larnaka Limanı'na demirledi...

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İsrail’den Güney Kıbrıs’a turizm sezonunda 40 bin İsrailli turist getirmesi planlanan kruvaziyer gemilerinden ilki dün Larnaka limanına demirledi.
İsrail'den gelen kruvaziyer gemisi Larnaka Limanı'na demirledi...

Fileletheros ve diğer gazeteler, “Crown Iris” isimli kruvaziyer gemisinin İsrail’in Hayfa limanından Larnaka’ya dün ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini yazdılar.

Gazete, gemiyle birlikte gelen bin 600 İsrailli turistin Larnaka’yı gezerek bir gece konaklama fırsatı bulduklarını belirtirken, söz konusu geminin Larnaka’ya 10, Limasol limanına ise 5 sefer daha gerçekleştirerek toplamda 40 bin ziyaretçi getirmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Haberde ayrıca, Larnaka limanına bu yıl toplam 25 kruvaziyer gemi ziyaretinin gerçekleştirileceği vurgulandı.

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