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SON DAKİKAİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 15 bin 207 kişinin öldüğünü belirten Kudra, 40 bin 652 kişinin de yaralandığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü ile 31 sağlık personelinin ağır insani koşullar altında, işkenceye tabi tutularak sorgulandığını kaydetti.

İsrail güçleri, 23 Kasım'da Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile bir grup sağlık çalışanını alıkoymuştu.

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