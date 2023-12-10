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SON DAKİKAİsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

İsrail’in Gazze’de iki milyon kişiye güvenli bölge olarak Al-Mawasi’yi göstermesi eleştiriliyor

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Gazze’deki kara operasyonunu her geçen gün genişleten İsrail’in, iki milyona yakın sivile “güvenli alan” olarak yalnızca 3,3 kilometrekarelik ücra bir bölgeyi göstermesi eleştiriliyor.
İsrail’in Gazze’de iki milyon kişiye güvenli bölge olarak Al-Mawasi’yi göstermesi eleştiriliyor

Gazze’deki kara operasyonunu her geçen gün genişleten İsrail’in, iki milyona yakın sivile “güvenli alan” olarak yalnızca 3,3 kilometrekarelik ücra bir bölgeyi göstermesi eleştiriliyor.

İsrail ordusu defalarca, Gazzelilerin Akdeniz kıyısındaki Al-Mawasi adlı bölgeye gitmesini talep etti.

Fakat bu bölgede kum tepeleri ve tarım arazisinden başka pek bir şey bulunmuyor.

Çatışmalardan kaçarak bu bölgeye giden ve BBC’ye konuşan Reem Abd Rabu, birkaç haftadır dört aileyle paylaştıkları bir çadırda, yerde yattıklarını söylüyor.

Gazze’nin kuzeyindeki evini terk ettikten sonra Han Yunus’a kaçtığını, İsrail ordusu bu kentte de Hamas’la çatışmaya başlayınca ordunun işaret ettiği Al-Mawasi’ye geldiğini anlatan Abd Rabu “Su bir gün geliyorsa 10 gün gelmiyor. Banyolarda bile su yok. Elektrik için de durum aynı” diyor.

İsrail ordusu sosyal medya paylaşımlarında en az 15 defa Gazzelilerden Al-Mawasi’ye gitmelerini talep etti.

Gazze’nin kuzeyindeki, Şifa Hastanesi yakınlarındaki evinden kaçarak buraya giden Mohammed Ghanem de “Burası ne güvenli ne de insani” diyor.

İsrail tanklarının bölgeye bir kilometre kadar yaklaştığını ve 500 metre kadar uzağa hava saldırıları düzenlendiğini aktarıyor.

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