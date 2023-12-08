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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

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