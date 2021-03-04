İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, istifasına ilişkin Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partinin kurulduktan bir süre sonra kuruluş amacından ve hedeflerinden olağanüstü uzaklaştığını belirtti. İYİ Parti Kongresi'nde, partiden Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve programın tasfiye edildiğini belirten Özdağ, "Yerine gelen ise FETÖ'cü zihniyettir." dedi.

FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İYİ Parti kadrolarına konferans, ders verdiği dönemin de başladığını belirten Özdağ, "Yeni İYİ Partiye bu yakışıyor. FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen bugün de devam etmektedir." dedi.

Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen ve Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesini, etnik milliyetçilerin partide sorumlu makamlara getirilmesi ve FETÖ işbirlikçilerinin önemli makamlara atanmak istenmesinin izlediğini belirten Özdağ, "Bu sızma girişimleriyle sürekli mücadele ettim ve hemen hepsini engelledim. Zaten bana yönelik bana Akşener'in kızgınlığının temelinde de bu var. Asla parti içi muhalefet anlamında bir muhalefet yapmadım." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ Partiyi, CHP'nin uydu partisi haline getirdiler." ifadesini kullanan Özdağ, "Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında, İYİ Partinin onurunu sattınız." diye konuştu.

Kars'ta HDP'nin seçim kazanma riskine rağmen Meral Akşener'in İYİ Parti adayını geri çekmediğini ve bunun istifa sebeplerinden birisi olduğunu dile getiren Özdağ, "Akşener'in yanlış tutumundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır." dedi.

Kongrede İsmail Koncuk ve kendisi aday olmadığı halde delegelere dağıtılan bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandıklarını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Aday olmayan insanların üstü nasıl çizerseniz? Çizemezsiniz. Peki bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Akşener bu listeden haberinin olmadığı söylüyor. Sayın Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş, tetikçiliğini ise Uğur Poyraz ve Buğra Kavuncu yapmıştır."

"Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürüme konusunda çok rahat davranıyor"

İYİ Partinin son kongresinde ihanet edilerek arkadan vurulduğunu belirten Özdağ, kongre sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in çıktığı televizyon programında tüm milletvekilleriyle görüştüğünü ifade ettiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğunu yineleyen Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İYİ Parti içerisindeki FETÖ'cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. İYİ Parti Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı bulunan bir FETÖ soruşturması var, bu soruşturmanın olduğunu açıklayan Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk görevinden alındı. Siz dönüp İl Başkanı'na 'Var mı kardeşim böyle bir soruşturma?' diye soracağınıza bunu gündeme getiren İlçe Başkanı'nı görevden alıyorsunuz. Ama hiç şaşırtıcı değil. İYİ Partiyi kurarken FETÖ karşıtlığı bütün Türk kamuoyu tarafından bilinen isimleri kendisine kalkan yapan Akşener, şimdi FETÖ iltisaklılarla yol yürüme konusunda çok rahat davranıyor." dedi.

Ümit Özdağ, İYİ Partinin CHP, HDP ve Saadet Partisi ile 2018 seçimleri öncesinde CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığında bir anayasa üzerinde çalıştığını yineledi. Bu anayasa hazırlığının kendisinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İbrahim Kaboğlu tarafından kamuoyuna defalarca açıklandığının altını çizen Özdağ, kendisinin sadece İbrahim Kaboğlu'nun ilettiği anayasa taslağını kamuoyu ile paylaşarak İYİ Partiden bunun hesabını sorduğunu söyledi. Özdağ, şunları söyledi:

"Ben sadece anayasanın ilk 4 maddesini değiştiren bir taslağın söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İYİ Partinin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Bu anayasa çalışmalarına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, bir kere çıkıp 'Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun.' demedi. Meral Akşener, Erozan için konuşuyor, Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlarda yapmış olduğu açıklamalar varken, 'Benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok.' diyor. Neden bunu söylüyor? Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na kaçmaması için. Saadet Partisi Genel Başkanı, Meral Akşener'i korumak için haberinin olmadığını söylüyor."

"Akşener'in beni tekrar İYİ Partiden ihraç edecek kadar cesur olmadığını da biliyorum"

Ümit Özdağ, ayrıca 2020 yılı içerisinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın, Türk Tanıtma Vakfında düzenlenen bir öğlen yemeğinde CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinin olduğu bir masada AKP’li Ömer Çelik’in başkanlığında hazırlanan bir anayasa çalışmasına katıldığını söylediğini öne sürdü. Kendisinin Genel Başkan Meral Akşener'e bu bilginin doğru olup olmadığını sorduğunu belirten Özdağ, Akşener'in ise bu durumu geçiştirmeye çalıştığını iddia etti. Bu iddialarının arkasında olduğunun altını çizen Özdağ, şunları kaydetti:

"Aradan geçen aylar içinde Türk kamuoyunun nezdinde benim ortaya koyduğum gerçekler kabul görmüştür. Partiden ihracımla ilgili tek demokratik karar Muğla İl Başkanlığında alınmıştır. Diğer 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla imza atmışlardır. İYİ Parti Genel Merkezi’nin hukuka aykırı ihraç kararı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Akşener, grup toplantılarında saldırmaya, aleyhimde konuşmaya devam etmektedir. Bu arada basın aracılığı ile yeniden ihraç için çalışmaların başlatıldığını duyuyorum. Ancak siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İYİ Partiden ihraç edecek kadar cesur olmadığını da biliyorum. Türklüğün ve Türkiye’nin düşmanları ile her zeminde akademik ve siyasi olarak tavizsiz mücadele ettim, bundan sonra da Allah izin verirse mücadele etmeye devam edeceğim. FETÖ’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan, 30 Ağustos’u Türkiyelilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk’ün Türk milletini anlayışını kabul etmeyen siyasal omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP’nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar aracılığı ile örtülü bir şekilde istila edilmesine göz yumanlarla, 'milliyetçiyim' demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk Milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Bundan dolayı, Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ancak ben Akşener ile birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurulunu Akşener ile birlikte oluşturduğum İYİ Partiden istifa ediyorum."