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İstanbul'da tarantula ve iguana operasyonu: 12 gözaltı

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İstanbul'da, yurda yasa dışı yollarla sokulan iguana ve tarantulaların sosyal medya ağları üzerinden satışını yapan 12 şüpheliyi tespit eden polis, 8 ayrı ilçede çok sayıda adrese baskın düzenledi.
İstanbul'da tarantula ve iguana operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da, yurda yasa dışı yollarla sokulan iguana ve tarantulaların sosyal medya ağları üzerinden satışını yapan 12 şüpheliyi tespit eden polis, 8 ayrı ilçede çok sayıda adrese baskın düzenledi. Operasyonda 30 tarantula, 3 papağan ve bir iguana ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yabani hayvanların sosyal medya ağları üzerinden illegal ticaretini yapan şebekeyi tespit etti. Tarantula, papağan ve iguanaların yurda kaçak olarak sokularak sosyal medya üzerinden satıldığını tespit eden emniyet güçleri şebekeye yönelik operasyon başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ilk olarak bu kişilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları bilgisayar İP’leri belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından belirlenen adreslere operasyon kararı alan kaçakçılık polisi, dün sabah 8 ayrı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda sosyal iletişim ağları üzerinden yüksek fiyatlara satılmaya çalışılan 30 tarantula, 3 Sultan papağanı ve 1 iguana ele geçirildi.

Ticareti yasak olan hayvanların piyasa değerinin 30 bin lira civarında olduğu öne sürülürken, alım ve satımı hukuki izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında el konulan hayvanların, polisteki işlemlerinin ardından Kocaeli’de bulunan Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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