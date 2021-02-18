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İşte 2020’nin en iyi icatları

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Rus patent hizmetleri servisi, '2020’nin en iyi icatları listesi'ni paylaştı
İşte 2020’nin en iyi icatları

Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri (Rospatent), Rusya’da geçen yıl ilk 10'a giren başlıca icatları açıkladı. Çift etkili verem aşısı, otomobil şasi stabilizatörü, güneş enerjisi elde etmeyi ucuzlatan yeni bir yöntem ve akıllı bir internet robotunu insandan ayırabilen sistem listede yer alan icatlar oldu.

Rospatent’in Sputnik’le paylaştığı geçen yılın başlıca icatları arasında hem önleyici, hem de tedavi edici etkisi olan verem aşısı, otomobiller için şasi stabilizatörü, güneş enerjisi elde etmeyi ucuzlatan yeni bir yöntem ve akıllı bir internet robotu insandan ayırabilen sistem gibi buluşlar yer aldı.

Verem aşısının klinik testlerinin ikinci aşamasını başarıyla tamamladığını ve faz 3’e geçme hazırlıklarının sürdüğünü aktaran kurum yetkilileri, “Geliştirilen poliantijenik aşının çift etkisi bulunuyor, bir yandan tüberküloz enfeksiyonuna karşı koruyor, diğer yandansa hasta kişinin iyileşmesini sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Otomobilin yörünge hareketini otomatik olarak kontrol edebilen ve stabilizatör olarak adlandırılabilecek sistemin icatlar listesinde ikinci sırada yer aldı.

Yetkililer, “Stabilizatör, aracın belirli bir yörüngeden sapmasını ortadan kaldırarak yön dengesi kaybı sorununu çözüyor. Sistemin çalışması, savrulmadan kaynaklanan hareket sapmasının telafisine dayanıyor” diye konuştu.

Paylaşılan bir başka önemli buluş ise elektrikli araçlar için pil üretiminde kullanılan, iğne kok üretimi için yeni bir yöntem oldu. 

İnternet endüstrisi alanında, orijinal bilgisayar algoritması akıllı bir internet robotunu canlı operatörden ayırt etmeyi ve böylece dolandırıcıların eylemlerini engellemeyi mümkün kılan yeni bir teknoloji geliştirildi. Söz konusu teknoloji, yaklaşık 160 milyon kullanıcıyı koruma olanağı sağlıyor, 2020'nin sadece ilk yarısında beş Rus bankasında bu teknoloji sayesinde 320 milyon rublelik (yaklaşık 30.2 milyon TL) zarar önlenmiş oldu.

İnşaat sektöründe yeni bir teknoloji sayesinde tutuşmayı ve kendiliğinden yanmayı önleyen katkılı malzemeler üretilebiliyor. Söz konusu katkı maddesi sadece yangına dayanıklılık özelliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan sağlığına ve çevreye zarar vermiyor.

En iyi 10 buluş listesinde ayrıca geniş bir çalışma frekansı bandına sahip olan kısa dalga anteni de yer aldı.

Yeni ürüne ilişkin açıklamada, “Buluşta söz konusu özellikler, anten yüzeyinin farklı kısımlarından yayılan sinyallerin karışmasını önleyen kompozit malzemeler kullanılarak yapılan özel bir anten taban yapısıyla bir araya geliyor. Kompozit malzeme, yerli endüstri tarafından üretilen ayrı radyo elementlerin kullanılmasıyla oluşturuluyor” ifadeleri kullanıldı.

Cerrahlar yakında beyin cerrahisi operasyonlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir cihazla tanışacak, lazer yayılımı sinirleri ve kan damarlarını tespit etmek amacıyla biyolojik dokuyu otomatik olarak tarayacak.

Tıp alanında bir başka buluş ise, bulaşıcı hastalıkların patojenlerini tespit etmek için geliştirilen bir kit. Bu kit virüsün tek aşamada tespit edilmesini sağlıyor, fakat doğruluk oranı iki aşamalı testlerdekilerden 4 kat yüksek.

Hidroakustik ışınım kaynaklarının koordinatlarının pasif olarak belirlenmesi yöntemi sayesinde Dünya Okyanusu'nda araştırma çaışmaları daha kolay bir şekilde yürütülecek. Gerçek şartlarda biyolojik ve teknolojik kaynaklı birçok engel olduğu için bu oldukça zor bir görev. Bu buluşta elektromanyetik engeller orijinal bir yöntemle baskılanıyor, bu şekilde gözlem kaynağının yerinin saptanması mümkün oluyor.

Enerji sektöründe kullanılabilecek olan yeni bir buluş ise, perovskit minerallere dayalı güneş pilleri. Evrensel, basit, daha ucuz ve aynı zamanda daha çevre dostu bir yöntem. Bu yöntemle söz konusu piller geleneksel silikon bazlı güneş pillerinin yerini alabilir.

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