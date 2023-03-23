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İşte En Çok Yağış Alan Bölgeler

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İşte En Çok Yağış Alan Bölgeler
İşte En Çok Yağış Alan Bölgeler

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağış alan bölgenin metrekareye 4 kilogram ile Girne olduğunu açıkladı.

 

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

 

Alayköy, Değirmenlik, Selvilitepe, Beylerbeyi, Boğaz, Gönendere, Lefkoşa, Tatlısu, Mehmetcik, Mallıdağ, Türkeli, Doğancı, Esentepe 3 kg/m², Geçitkale, Alevkaya, Zümrütköy, Bostancı, Ercan, Gaziveren, Güzelyurt, Kozanköy, Lefke, Alsancak, Serdarlı, Sipahi, Yenierenköy, Çayırova, Kalkanlı, Akdeniz, Çamlıbel, Kaleburnu ve Yeşilırmak 2 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerimizde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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