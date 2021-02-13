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İşte madde madde kararlar

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İşte madde madde kararlar
İşte madde madde kararlar

İşte Başbakan Saner'in yaptığı açıklamadan satır başları;

1- ) 22 Şubat'a kadar kapanma devam edecek, 15 Şubat 2021-22 Şubat 2021 mevcut sokağa çıkma yasağı devam edecek

2-) Paket servisleri açılıyor, tüm ilçelerde paket veya 11-21 saatleri arasında paket servis veya online servis imkanı olacak

3-) Pazar günleri sadece fırınlar ve eczaneler açık olacak

4-) Bankalar minimum personel ile açılıyor

5-) İlçeler arası giriş çıkışlar kapalı olacak

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