İşte madde madde kararlar

İşte Başbakan Saner'in yaptığı açıklamadan satır başları;
1- ) 22 Şubat'a kadar kapanma devam edecek, 15 Şubat 2021-22 Şubat 2021 mevcut sokağa çıkma yasağı devam edecek
2-) Paket servisleri açılıyor, tüm ilçelerde paket veya 11-21 saatleri arasında paket servis veya online servis imkanı olacak
3-) Pazar günleri sadece fırınlar ve eczaneler açık olacak
4-) Bankalar minimum personel ile açılıyor
5-) İlçeler arası giriş çıkışlar kapalı olacak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.