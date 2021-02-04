İşte Nevşin Mengü'nün yeni adresi...

Son olarak Olay TV'de Ana haber sunuculuğu yapan Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu.

Son olarak Olay TV'de Ana haber sunuculuğu yapan Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu.

Daha önce çalıştığı DW Türkçe’de programlarına yeniden başlayan Mengü’nün katılımı, kurum tarafından da duyuruldu.

DW Türkçe'den yapılan açıklamada, ''Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de! İlk canlı yayının konukları Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu'ndan Sevranur Çoban ve gazeteci Murat Yetkin” ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Nevşin Mengü’nün Axel Springer firmasının WEB sitesinin başına geçeceği de öğrenildi.

Axel Springer, 30'un üzerindeki ülkede 150'den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'daki en büyük basım şirketlerinden biri olmasıyla biliniyor. Şirket 10.000'in üzerinde çalışana sahipken, yıllık karı da 1 milyar Euro olarak açıklanmıştı.