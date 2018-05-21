İşte Saadet Partisi'nin yaptırdığı anketin sonuçları!

SAADET Partisi’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçları için anket şirketleriyle yaptığı çalışmaları açıkladı. Karamollaoğlu, "AK Parti’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AK Parti’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AK Parti’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar" dedi.

Karamollaoğlu'nun anket sonuçlarıyla ilgili Cumhuriyet'e yaptığı açıklamadan satır başları şöyle...

AK PARTİ'NİN KEMİK OYU... Yüzde 24, oyunu mutlaka AK Parti’ye verecek. Yani şu an itibariyle AK Parti’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AK Parti’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 42-44... Benim gördüğüm tablo da AK Parti’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AK Parti-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.

HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK... İktidar ve muhalefet blokları olarak baktığımızda parlamento seçimlerinde yüzde 45-55 gibi muhalefetin üstünlüğünde görülüyor. Ben HDP’nin de baraj sorunu olmadığını düşünüyorum. Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmasıyla Meclis’te önemli bir üstünlük sağlayacağını görüyorum.

YÜZDE 60 HEDEFİ ABARTILI DEĞİL GERÇEKÇİ... O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koyduğumu açıkladım. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’ları yakalayabileceğini gördüğüm için. Anketlerdeki rakamlara bakıldığında yüzde 60 hedefi abartılı değil, gerçekçi.

İKİNCİ TURDA KENDİMİ DE ŞANSLI GÖRÜYORUM... Anketler, Erdoğan’a olan desteğin, AK Parti’ye olan destekten bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bu ilk turda kazanmayı sağlamıyor. O nedenle ben ilk turda cumhurbaşkanı seçiminin yüzde 50+1’le sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını düşünüyorum. İkinci tur için kendimi de şanslı görüyorum. İkinci turda muhalefetten bir isim cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum."