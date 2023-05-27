İşte son anket...

ORC Araştırma’nın verilerine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yüzde 51,4’le kazanıyor.
14 Mayıs’ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almıştı.
ORC Araştırma’nın 24 – 25 Mayıs’ta düzenlediği ankete göre kararsızlar dağıtılınca çıkan sonuçlar şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,4
Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6
İlk turda yanılmıştı
ORC, yanıldığı ilk tur tahminini şöyle açıklamıştı:
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7
- Erdoğan: Yüzde 44,2
- Oğan: Yüzde 2,8
KONDA: Erdoğan kazanıyor
KONDA Araştırma’nın anketine göre ikinci turda kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,3 oy alıyor.
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