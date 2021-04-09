İsviçreli bilim insanları neden halktan toprağa iç çamaşırı gömmelerini istiyor?

İsviçre'de bilim insanları, kullanılmış sallama çay poşeti ile birlikte iç çamaşırlarını toprağa gömmeleri için halka çağrı yapıyor.

Zürih Üniversitesi'nin Agroscope Araştırma Enstitüsü tarafından çarşamba günü başlatılan proje için ülkede gönüllü bin kadar katılımcının her birine iki pamuk kilot ve altı adet çay poşeti gönderildi.

Katılımcılar gönderilen bu malzemeleri bulundukları bölgelerdeki arazilere, bahçelere ve tartlalara çukur açıp gömecekler.

Bu garip görünen isteğin nedeni ise ülke çapında toprağın kalitesini ölçmek. İki ay sonra iç çamaşırları ve çay poşetlerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılmaları istenecek ve tüm örnekler incelenmek için enstitüye geri gönderilecek.

Gömülmüş olan malzemelerin bu süre zarfında ne kadar çürüdüğü, nasıl ayrıştığına bakılarak oradaki toprakta ne oranda ve ne türde aktif organizmalar olduğu anlaşılacak. Gömülü malzemeler ne kadar dekompoze olmuş ise toprak o kadar sağlıklı anlamına gelecek.

Ne var ki üniversitede görevli proje direktörü Marcel van der Heijden bunun tam olarak bilimsel standartları karşılayan bir metodoloji olmayabileceğini kabul ediyor.

Neden çay poşetleri?

Toprak çalışmaları ve araştırmalarında 'çay poşeti endeksi' olarak bilinen bir fenomen var. Bu endeks farklı türde çayların toprakta ne hızla ayrıştığını ve dekompoze olduğunu gösteriyor.

İç çamaşırları ile deney ise daha önce ilk kez 2019 yılında yine İsviçre'de denendi. Yapılan testlerden iki ay sonra iç çamaşırından geriye sadece lastik bandının kaldığı görülmüş. Geri kalanı solucanlar, tahta kuruları, bakteri, mantar ve mitelar tarafından tamamen sindirilmiş. Heiden'a göre bu kadar kısa sürede bunun gerçekleşmesi İsviçre toprağının çok yüksek kaliteye sahip olduğunu gösteriyor.