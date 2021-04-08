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İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı, büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir soruya yanıt verirken "diktatör" ifadesini kullandı.
İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı, büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

Başbakan Draghi, bugün düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan protokol tartışmalarıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Draghi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ayakta kaldığı görüntülerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranış şekline kesinlikle katılmıyorum, uygun olmadığını düşünüyorum. Komisyon Başkanı Von der Leyen'ın maruz kaldığı aşağılama beni çok üzdü. Fakat burada üzerinde durmamız gereken bir şey var: adını koyalım, bu "diktatör" diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız. Doğru dengeyi bulmalıyız."

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi.

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