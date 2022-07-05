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İtalya'da kuraklık alarmı: Tarım üretimi '% 30 düşebilir'

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İtalya, ülkede son 70 yılda görülen en kötü kuraklık karşısında, ülkenin kuzeyinde Po Nehri'nin geçtiği beş bölgede olağanüstü hal ilan etti.
İtalya'da kuraklık alarmı: Tarım üretimi '% 30 düşebilir'

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardsiya, Piedmont ve Veneto bölgelerine, su kıtlığıyla başa çıkabilmeleri için acil durum bütçesinden 36,5'er milyon euro verilecek.

Tarım sendikası Coldiretti'ye göre kuraklık ülkenin tarım üretiminin % 30'unu tehdit ediyor. Bazı belediyeler de su kısıtlaması önlemlerini açıkladı.

İtalya'da aşırı sıcak hava, kış ve bahar aylarında da az yağmur yağması su sıkıntısını kötülşetirdi.

İtalyan hükümeti "Olağanüstü hal kararı mevcut durumu olağanüstü araç ve güçlerle yönetmeyi amaçlıyor" açıklaması yaptı.

Hükümet ayrıca durum iyileşmezse, ek önlemlerin de alınabileceğini belirtti.

Po, İtalya'nın en uzun nehri ve doğuya doğru 650 kilometreden fazla akıyor.

Po Vadisi'ndeki çifçtiler, deniz suyunun nehre aktığını ve ürünlerini tahrip ettiğini söylüyor.

İtalyan Alpleri'nde bir buzulun kopması sonucu oluşan çığda da yedi kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Mario Draghi, bunun "hiç şüphesiz" küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu belirtmişti.

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