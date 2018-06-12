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“İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR”

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12 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
“İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR”

Başbakan Yardımcısı Özersay, Meclis oturumunun nisap sorunu nedeniyle bugüne ertelenmesini değerlendirdi. Özersay, hükümete mensup iki milletvekili yakınının ciddi rahatsılık geçirdiğinin bilinmesine rağmen, muhalefet milletvekillerinin nisap sağlanmasına destek vermemesine tepki gösterdi… 

ORTADA BİR SAĞLIK SORUNU VAR!
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün nisap sorunu yüzünden gerçekleşmeyen Meclis oturumu nedeniyle muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. İktidar mensubu iki milletvekilinin yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten Özersay, muhalefet milletvekillerinin bu durumu bilmelerine rağmen, nisabın sağlanmasına destek vermemelerinin iyi niyetle bağdaşmadığını söyledi.

DURSUN OĞUZ’UN SÖZÜNÜ HATIRLATTI!
UBP Genel Sekreteri Milletvekili Dursun Oğuz’un Meclis kürsüsünde, partisinin sağlık sorunu söz konusu olduğunda nisabı sağlayacaklarını, bundan kaçmayacaklarını söylediğini anımsatan Özersay, “Şu anda sağlık sorunu söz konusudur. Kendileri de bunu biliyorlar. Meclis’te bulunmalarına rağmen salona girmeyerek yasama faaliyetinin yapılmasına mani olmuş oluyorlar” ifadelerini kullanan Özersay, bu davranışa anlam vermekte zorlandıklarını söyledi.

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