  • BIST 111.413
  • Altın 300,492
  • Dolar 5,9675
  • Euro 6,6759
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz bir Akdeniz krizine dönüşmektedir”

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ortadoğu’da yaşanan krizin, bir Akdeniz krizine dönüşmekte olduğunu vurguladı.
İzcan: “Ortadoğu’da yaşanan kriz bir Akdeniz krizine dönüşmektedir”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, dünyada kapitalizmin büyük bir ekonomik krize sürüklendiğini, uyguladığı neo liberal politikalarla sorunları çözemediğini belirterek, emperyalist ülkelerin saldırgan politikalarla gelişmekte olan ülkeler ve dünya halklarına karşı düşmanca siyaset içine girerek saldırganlaştıklarını kaydetti.

“Büyük Ortadoğu Projesi gibi emperyalist projelerle, Orta Doğu ülkelerini bölüp parçalamak, enerji kaynaklarını kontrol ve denetim altına almak için bölgesel savaşlar çıkararak devletleri işgal edip parçalamaya çalışmaktadırlar” diyen İzcan, “Türkiye ve İran gibi devletlerin de kendi ekonomik krizlerini bastırabilmek için Orta Doğu’da nüfus alanları yaratma yarışına girdiklerini” kaydetti.

İzcan, gelinen aşamada Orta Doğu’da yaşanan krizin, bir Akdeniz krizine dönüştüğünü belirtti.

“Kriz, Türkiye- Kıbrıs- Yunanistan ve İsrail’i de içine çekebilecek ve ülkemiz insanına büyük acılar yaşatabilecek bir duruma ulaşmıştır” diyen İzcan, “Kıbrıslıların bu savaşlardan uzak durması, barış ve çözüm ve halkların kardeşliğinden yana durması gerektiğini” ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, gelinen aşamada, Kıbrıs sorununun çözümünün daha da bir önem kazandığını belirterek, görüşme sürecinin biran önce başlayarak federal birleşik Kıbrıs’a ulaşılmasının tek çıkar yol olduğunu belirtti. 

İzcan, her iki toplum liderini akılcı ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Muskat temsilciliği'ne atanan emine Ertürk'ü kabul etti06 Ocak 2020 Pazartesi 17:35
  • Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devreye girdi06 Ocak 2020 Pazartesi 17:24
  • LBO Çocuk ve Gençlik Korosu yeni yıl konseri çarşamba akşamı lefkoşa AKM’de06 Ocak 2020 Pazartesi 17:16
  • Son bir haftada trafikteki bilanço: 25 yaralı06 Ocak 2020 Pazartesi 17:15
  • HTKS, hükümeti zamlar konusunda eleştirdi06 Ocak 2020 Pazartesi 15:54
  • DKB, harçlara yapılan zamları eleştirdi06 Ocak 2020 Pazartesi 15:45
  • Yağışlı hava ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji Dairesi açıkladı06 Ocak 2020 Pazartesi 15:39
  • Kanunsuz avlanmaya yasal işlem06 Ocak 2020 Pazartesi 14:53
  • Havinsu Kurtal yine kayıp06 Ocak 2020 Pazartesi 14:36
  • Yaralama ve ciddi darp06 Ocak 2020 Pazartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti