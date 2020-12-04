İzleyicisinden gelen istek üzerine sevgilisinin ölümüne sebep olan ‘Youtuber’ tutuklandı

Rus bir YouTuber, bir izleyicisinin ‘hamile kız arkadaşının istismara uğradığını görmek için ödeme yapmasından sonra’, canlı yayında sevgilisinin ölümüne sebep oldu.

Stas Reefley adındaki Youtuber, sevgilisi Valentina Grigoryeva’yı ‘sıfır derecenin altındaki havada balkona kilitlemesi için’ bir izleyicisinden bin dolar (7.793 TL) bağış aldı.

Gebeliğin ilk aşamalarında olan 28 yaşındaki kadın, Moskova yakınlarındaki Ivanovka köyündeki kiralık evinde hipotermi geçirerek hayatını kaybetti.

Reeflay – gerçek adı Stanislav Reshetnikov – Valentina’nın ‘yarı ölü’ olduğunu fark ettikten sonra bile canlı yayına devam etti.

Kadının, kendinden geçtiğini fark eden Youtuber’ın, canlı yayında onu içeri taşıdığı ve hayata döndürmeye çalıştığı görüldü. Sevgilisinin nabzının atmadığını fark eden Reshetnikov, kameraya dönüp izleyicilerine şunları söyledi: “Çocuklar … Nabız yok … Solgun. Nefes almıyor.”

Yayın, ambulans çağırıldıktan ve sağlık görevlilerinin gelip, Valentina’nın hayatını kaybettiğini bildirmesinden sonra bile on binlerce takipçi ile devam etti.

Reshetnikov, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı, söz konusu yayın ve kız arkadaşının ölümü üzerine sorguya çekildi.

Kolluk kuvvetlerinin gerekçe gösterdiği raporlara göre Reshetnikov, adli tıp uzmanlarının kadının hipotermiden öldüğünü kanıtlaması halinde, iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.