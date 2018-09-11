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İzmir çevre şampiyonu oldu

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Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın 'Türkiye ulusal şampiyonu' İzmir oldu.
İzmir çevre şampiyonu oldu

Kent, büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği çevre yatırımlarıyla aynı zamanda uluslararası yarışmanın finalistleri arasına girmeye de hak kazandı.

'Tek Dünya Kentleri Yarışması'na 2017-2018 döneminde 23 ülkeden 132 şehir katılım gösterirken, yarışmada Türkiye'den Antep, İstanbul ve İzmir yer aldı. Yarışmacı kentlerin başvurularını değerlendiren bağımsız jüri, İzmir'i, "iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım konusundaki iddialı hedef ve uygulamaları" nedeniyle Türkiye'nin ulusal şampiyonu seçti. İzmir, uluslararası yarışmanın finalistleri arasında yer aldı. Finale kalan 40 kent arasından belirlenecek birincinin, 12 Eylül'de San Francisco'da düzenlenecek "Dünya İklim Zirvesi"nde açıklanacağı bildirildi.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele konusunda yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla dünyada 7.700'ün üzerinde, Türkiye'de ise sadece 11 belediyenin imza koyduğu Başkanlar Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors- CoM) 2015 yılında taraf olmuş ve 2020 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 20 azaltmayı taahhüt etmişti.

Bu taahhüt kapsamında İzmir çapında ilk defa sera gazı envanteri içeren "İzmir İli Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" hazırlandı. Sera gazlarının salım azaltımının sağlanması için enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme, yenilenebilir enerjilerin kullanımı, toplu taşımanın yaygınlaştırılması, elektrikli araç ve otobüslerin kullanılması, bisiklet ulaşımının payının artırılması, enerji etkin binalar yapılması ve atık sahasında oluşan gazlardan elektrik elde edilmesi gibi hedefler belirlendi.

Diğer ülke ve şehirler şöyle:

— Brezilya: Fortaleza, Belo Horizonte, Betim

— Kanada: Vancouver, Edmonton, Yellowknife

— Şili: Santiago, Valdivia, Independencia

— Kolombiya: Monteria, Cali, Ibague

— Guatemala: Guatemala city, Pachalum, La antigua Guatemala

— Hindistan: Pune, Rajkot, Panaji

— Endonezya: DKI Jakarta Province, Balikpapan city, Bogor city

— Japonya: Yokohama, Tokyo

— Malezya: Melaka, Kuala Lumpur, Shah Alam

— Meksika: Guadalajara, Los Mochis

— Pakistan: Karachi

— Peru: Magdalena, Miraflores, San Isidro

— Filipinler: San Carlos, Pasig, Makati

— Güney Afrika: Cape town, Tshwane, eThekwini

— İsveç: Umeå, Uppsala, Lund

— Tanzanya: Dar Es Salaam

— Tayland: Hat Yai, Yasothon

— Uganda: Kampala

— Ekvador: Quito

— ABD: Cleveland, Santa Monica, Oakland

— Vietnam: Da Nang, Hoi An, Dong Ha

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