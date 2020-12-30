'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı

HA'nın aktardığı habere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık' olayı ile ilgili Türkiye genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2'si kadın 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Dolandırıcıların kendilerini büyükşehir belediyelerinin genel sekreteri olduklarını söyleyerek telefonla açtıkları iş insanlarından İzmir depremine yardım veya SMA hastalarına yardım amaçlı para aldıkları ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 13 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen İstanbul Esenyurt'ta yakalanarak Samsun'a getirilen Cengiz Avcı'nın 24 ayrı suçtan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Cengiz Avcı, Yunus Ç. ve Cebrail A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 3'ü kadın 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.