  • BIST 1.480
  • Altın 449,042
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı

»
'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı
'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı

HA'nın aktardığı habere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık' olayı ile ilgili Türkiye genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2'si kadın 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Dolandırıcıların kendilerini büyükşehir belediyelerinin genel sekreteri olduklarını söyleyerek telefonla açtıkları iş insanlarından İzmir depremine yardım veya SMA hastalarına yardım amaçlı para aldıkları ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 13 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen İstanbul Esenyurt'ta yakalanarak Samsun'a getirilen Cengiz Avcı'nın 24 ayrı suçtan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Cengiz Avcı, Yunus Ç. ve Cebrail A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 3'ü kadın 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Sofuoğlu'nun 'Üniversiteler fuhuş evi' sözlerine RTÜK'ten ceza30 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
  • Türkiye’ye Çin’den Gelen Kovid-19 Aşılarının Numuneleri En Az 2 Hafta Analiz Edilecek30 Aralık 2020 Çarşamba 20:30
  • Türkiye Yeni Yılda Nato'da Önemli Görev Üstleniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
  • Ahmet Davutoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı'nın, inandığını zannettiği bütün doğruları gözden geçirme vakti geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 15:31
  • Çin'den Sipariş Edilen Kovid-19 Aşıları Türkiye'ye Geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
  • Berberde ‘Saçımı beğenmedim’ kavgası: İki kişi bıçaklandı29 Aralık 2020 Salı 21:55
  • Profesör Cankurtaran, Çin aşısı deneyinde son durumu anlattı: Bir ayı bulabilir29 Aralık 2020 Salı 21:13
  • 'Hırsızım' diyenlere kapıyı açtılar, denetime çıkan polis şaşırdı29 Aralık 2020 Salı 21:06
  • Koronavirüs'ü birkaç dakika içinde tespit edebilen cihaz geliştirildi29 Aralık 2020 Salı 20:56
  • CHP heyeti, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti29 Aralık 2020 Salı 20:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti